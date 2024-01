Agenda jurídica

Embora o termo "fake news" seja amplamente utilizado hoje e soe como algo novo, a propagação de informações falsas, deturpadas ou enganosas não é um fenômeno recente. Em Pós-verdade e Fake News, lançamento da Matrix Editora, o procurador de Justiça Marcio Sergio Christino revela como a opinião pública foi manipulada ao longo da história em diferentes cenários com propósitos distintos. A obra pode ser encontrada no site da editora e na Amazon.

A OAB/RS não realizará reajustes para o exercício de 2024. O valor da anuidade - que foi reduzido no ano passado e gerou uma vantagem de 22% - se manterá em R$ R$ 959,60, para pagamento em cota única ou em até 3x no cartão de crédito até o próximo dia 31 de janeiro. Também há uma modalidade de pagamento em 12 parcelas mensais, com primeiro vencimento em 31/01/2024. Mais informações no www.oabrs.org.br.