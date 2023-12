Agenda jurídica

Com a coordenação de José Dias Toffoli, ministro do STF, Renato Kim Barbosa, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e Silvano Bomfim, doutor em Direito, lançam o livro Direitos da Personalidade - Reflexos nos Direitos Público e Privado. A obra trata de temas urgentes em um mundo onde as noções de privacidade, identidade e liberdade estão em constante mutação. O livro pode ser adquirido no site da editora Almedina Brasil ou na Amazon.

Porto Alegre sediará no dia 7 de março de 2024, o evento "Na Visão Delas", que discutirá infraestrutura e cidades. O encontro reunirá exclusivamente mulheres administrativistas da área do Direito Público, que falarão sobre políticas públicas de infraestrutura, entre outros temas. As inscrições gratuitas podem ser feitas no www.esdm.com.br.