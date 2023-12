Livro Jurisdição Constitucional de Crise será lançado na Livraria Santos

A Livraria Santos, na Galeria Casa Prado, em Porto Alegre, terá sessão de autógrafos do lançamento do livro Jurisdição Constitucional de Crise, do advogado Pietro Cardia Lorenzoni. A sessão será nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, na livraria no bairro Moinhos de Vento. A Santos promove semanalmente agenda de autógrafos.



Segundo nota do lançamento, a obra é fruto de "pesquisa doutoral e busca analisar o fenômeno da jurisdição constitucional no contexto de crise".

Lorenzoni, filho do ex-ministro no governo de Jair Bolsonaro e ex-deputado Onyx Lorenzoni, aborda a crise pandêmica da Covid-19 a "cenários de instabilidade política e constitucional e como foi a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lorenzoni é doutor em Direito e mestre em Direito pela FMP-RS. Também tem especialidade em Jurisdição Constitucional pela Universidade de Pisa na Itália e é professor de Direito e Processo Constitucional na graduação e na pós-graduação do IDP-DF, da UNIEURO-DF e da FMPRS. Ele é membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB.