Benefício evita que crianças sejam retiradas das famílias

Um levantamento do gabinete da deputada federal Maria do Rosário (PT), autora da lei, aponta que os filhos de 60 mulheres que foram vítimas de feminicídio no Brasil terão direito ao benefício de um salário mínimo. No Rio Grande do Sul, em 2022, 106 mulheres foram vítimas do crime. "Na maioria dos casos, as crianças ficam órfãos de mãe e pai. E há situações que a mãe está morta e o pai preso. É uma situação terrível", ressalta.

Segundo a parlamentar, os órfãos (crianças e adolescentes menores de 18 anos) poderão continuar com os familiares. Ela afirma que o pagamento do benefício evitará que crianças e adolescentes sejam tirados de suas famílias, como tias e avós, e levados para instituições assistenciais.

De acordo com a deputada, a lei cria o direito a título de apoio ao desenvolvimento das crianças que sofreram uma violência abominável e uma interrupção das suas relações de cuidado. Maria do Rosário destaca que as crianças são oriundas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Os recursos financeiros para pagamento do benefício são provenientes de um programa orçamentário que se chama "Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União". Para receber o benefício, as famílias que ficam responsáveis pelos menores terão que fazer o pedido junto ao INSS.