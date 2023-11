Agenda jurídica

Ainda está aberto o período de inscrições ao processo seletivo de estágio do Poder Judiciário gaúcho, voltado a estudantes do Ensino Médio e Técnico. As vagas de cadastro reserva são para o Foro Central e Regionais) como nas unidades do TJ. O procedimento pode ser realizado até esta quinta-feira, pelo site do Tribunal de Justiça do RS - www.tjrs.jus.br. A prova on-line está prevista para o próximo dia 21.

A Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas, Concessões, Licitações, Desestatização da OAB/RS promove o I Simpósio de Licitações Contratos com o propósito de fomentar o conhecimento frente as demandas do Direito Administrativo na prática. O evento será realizado nesta quinta-feira, às 13h, no Auditório do 2º andar na Sede da instituição. Mais informações no www.portaleventos.oabrs.org.br/evento.