Denúncias de imagens de abuso sexual infantil na internet crescem 84%

Nesse período, a ONG recebeu 54.840 novas denúncias de conteúdos com imagens de crianças abusadas sexualmente. No ano passado, foram 29.809 novas denúncias. O presidente da Safernet Brasil, Thiago Tavares, alertou que esses dados são referentes a "novos conteúdos ou novas páginas", que nunca tinham sido denunciadas antes.

Entre janeiro e setembro deste ano, as denúncias de imagens de abuso e de exploração sexual infantil na internet cresceram 84% em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso é o que revelou a organização não governamental Safernet, que desde 2005 atua na promoção dos direitos humanos na internet.

Crianças têm acesso à internet cada vez mais cedo

Os dados da Safernet foram divulgados durante o 8º Simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, realizado na semana passada em São Paulo, e que revelou que as crianças estão acessando a internet cada vez mais cedo no Brasil. O levantamento, conduzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, apontou que 24% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet pela primeira vez antes dos 6 anos de idade. Em 2015, esse primeiro acesso à internet acontecia mais tarde: 16% acessavam a internet pela primeira vez aos 10 anos de idade, enquanto 11% faziam esse primeiro acesso quando tinham menos de 6 anos.

A prevenção da disseminação das imagens de abuso sexual infantil na internet, disse Tavares, passa pela educação sexual nas escolas. "As escolas precisam romper esse tabu e falar sobre esse assunto", defendeu.

A Safernet não utiliza a expressão "pornografia infantil" para se referir a esse tipo de crime, preferindo utilizar "imagens de abuso e exploração sexual infantil" ou "imagens de abusos contra crianças e adolescentes". Isso porque, segundo a ONG, a expressão pornografia pressupõe o consumo passivo do conteúdo, diminuindo a percepção de gravidade dos que têm acesso a essa imagem e as distribuem.

No Brasil, o ECA prevê como crime a venda ou exposição de fotos e vídeos cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Também são crimes a divulgação dessas imagens por qualquer meio e a posse de arquivos desse tipo.

As denúncias de páginas que contenham imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas na Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil. Em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes, deve ser acionado o Disque 100 ou acessar o formulário no www.denuncie.org.br.