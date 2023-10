Agenda jurídica

Na última emana, as doações recolhidas no Tribunal de Justiça do Estado, no Foro Central e também nos Foros Regionais do Alto Petrópolis, Partenon, Sarandi e Tristeza foram entregues à Defesa Civil do RS. Esta é a terceira leva de doações do Poder Judiciário encaminhada para ajudar as famílias gaúchas atingidas pelas enchentes registradas em setembro.

A da Escola de Direito da Pucrs realiza o 1º Congresso Internacional de liberdade religiosa nos dias 16 e 17 de outubro de (segunda e terça-feira), em formato on-line via plataforma zoom. O objetivo do congresso é reunir pesquisadores, estudantes e outros interessados para o debate e o intercâmbio de ideias sobre o tema da liberdade religiosa. Inscrições no www.pucrs.br.