Estratégias jurídicas auxiliam na inovação corporativa

As estratégias jurídicas são aliadas para a inovação no ambiente empresarial e podem ser exploradas em diferentes esferas do direito. O assunto foi tema do "Bom dia, Associado" da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) na semana passada, que contou com falas dos advogados do NuJuris, núcleo da ACPA dedicado ao saber jurídico e suas conexões. Participaram do evento Adriana Ilha, especializada em Propriedade Intelectual, Luciana Pereira da Costa, especialista em Direito Tributário e Previdenciário, e Raphael Yamashita, autoridade em Direito e Processo do Trabalho.

A inovação nas empresas, independentemente do segmento e do porte, é essencial para a manutenção no mercado, uma vez que o cenário de competitividade é cada vez maior. "Uma empresa que não inova está fadada ao insucesso ao médio e longo prazo e, quiçá, a curto prazo devido à questão tecnológica que avança cada vez mais rápido", defende Adriana.

Contudo, a advogada destaca que o empreendedor não pode limitar a visão da inovação ao uso e desenvolvimento de tecnologias. Para ela, a inovação está atrelada a trazer para dentro da empresa algo novo para essa organização e que vá melhorar o funcionamento do ambiente, sem a necessidade de ser algo inédito. A soma de ineditismo, porém, traz para a novidade um maior valor agregado.

"A inovação pode estar relacionada a um novo produto, e aí falamos de bens e serviços, podendo ser algo relacionado aos processos dentro da organização, uma inovação organizacional na forma de trabalho ou ainda uma inovação de marketing", exemplifica Adriana.

Outra questão jurídica essencial para o ambiente empresarial e que, muitas vezes, é deixada em último plano é a área de propriedade intelectual. Toda empresa possui uma, seja em relação à marca, banco de dados ou sistemas implementados. "Toda empresa é uma propriedade intelectual. E toda empresa e todo empreendedor precisa se preocupar com isso", afirma.

A área jurídica pode auxiliar no que tange à propriedade intelectual com questões como o registro de marcas e patentes, que garantem proteção e credibilidade, além de um estudo da propriedade intelectual do mercado e de concorrentes, que traz um olhar diferenciado e auxilia no aumento da competitividade.

Na era da inteligência artificial (IA), as organizações precisam estar atentas em como introduzir essas ferramentas nos processos das empresas de maneira assertiva e que não gere danos jurídicos. "Assim como quem não inovar estará fora, quem não usar essas tecnologias também estará. Mas temos algumas preocupações em relação a isso. Já temos uma decisão proferida nos Estados Unidos, a primeira do mundo, dizendo que o resultado de obras produzidas por IA não são protegidas por direito autoral", explica a advogada.

Em relação ao Direito Tributário no ambiente empresarial, Luciana Pereira da Costa afirma que as ferramentas tecnológicas podem se aliar à inteligência humana para a inovação. "Precisamos disso para sermos competitivos e para a sustentabilidade da empresa e do negócio", reflete.

Com a Reforma Tributária, as empresas precisarão pensar em como se manter sustentáveis e não diminuírem o lucro, parte em que entra o advogado da área, o contador e a tecnologia. Para isso, as empresas precisam estar abertas para as transformações tecnológicas em curso.

"Não é porque funcionou no passado que vai seguir funcionando hoje. A mudança está vindo à galope, mas vai ficar. E os empresários, como pessoas responsáveis pelo sucesso do negócio, precisam saber de tudo que está acontecendo, com acesso à informação e que tipo de tecnologia pode auxiliar", indica Luciana.

Relação existente entre o empregado e a empresa, o Direito do Trabalho tem sofrido modificações nos últimos anos devido, principalmente, ao movimento de "pejotização" nas empresas. O termo surge da denominação de Pessoa Jurídica e diz respeito ao ato de manter empregados através da criação de empresas pelo contratado, ou seja, a relação passa a ser entre duas empresas.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada em 1943 para regular as relações de trabalho no Brasil. "De lá para cá, ela sofreu inúmeras alterações, não vou entrar no mérito de serem justas ou injustas, isso é uma boa discussão, mas ela perdeu ao longo destes 80 anos, a sua razão de ser", defende Yamashita.

Desde 2017, foram mais de 500 modificações nas leis no âmbito de Direito do Trabalho, o que pode aumentar a insegurança jurídica. "Como os empresários vão conseguir administrar a parte jurídica e trabalhista da empresa em um ambiente da mais absoluta insegurança jurídica que se altera praticamente todos os dias, em uma hora?", questiona o advogado, que defende que a atuação do advogado trabalhista é essencial para auxiliar nesses casos.