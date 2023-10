Agenda jurídica

Coordenado pelo Doutor em direito Tiago Pavinatto, o livro "Tratado de Proteção da Diversidade - Sexualidade, Gênero e Direito" reúne artigos de profissionais como o ministro do STF, Edson Fachin, e o ex-governador de São Paulo, José Serra. Os textos cobrem questões pertinentes aos diversos ramos do direito Tributário, Civil, Penal, Trabalhista e Notarial. O livro pode ser encontrado no site da editora www.almedina.com.br e na Amazom, ao valor de R$ 189,00.

Nesta quinta-feira, às 10h, a OAB/RS realiza a palestra "A desestatização no setor de saneamento", com o advogado Douglas Estevam, mestre em Direito da Cidade pela UERJ e professor do Programa de Pós-Graduação da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro. Mais informações no portaleventos.oabrs.org.br.