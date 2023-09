Transação tributária facilita a renegociação das empresas no Brasil

A transação tributária é uma modalidade de renegociação de dívidas federais por meio da qual as empresas podem obter condições facilitadas de pagamento. " transação tributária foi a grande revolução do Direito Tributário brasileiro", defende Mary Elbe Queiroz, mestre em Direito Público (UFPE), doutora pela Puc/SP e pós-doutora em Direito Tributário (ULisboa/Portugal). A advogada esteve presente no X Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas, promovido Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), nos dias 28 e 29 de setembro.

"Hoje, no Brasil, nós temos R$ 5 trilhões em litígios tributários constando em 39 milhões de processos. É uma grande litigiosidade no nosso sistema que é complexo, é oneroso. São muitas leis e as empresas não conseguem ter realmente uma noção do cumprimento", diz Mary Elbe.

A advogada explica que existem muitas interpretações divergentes do contribuinte e do Fisco – que é a autoridade fazendária que controla os pagamentos de impostos em todas as esferas do País. Ela afirma que, muitas vezes, os dois entes ficam em lados opostos, já que o contribuinte quer pagar o menor valor possível e o Fisco quer que seja pago o maior valor possível. "Essa lei o contribuinte lê, interpreta e já tem que pagar e, anos depois, é que o Fisco vem dizendo qual a sua interpretação, daí esse grande litígio", afirma.

Há uma zona de interseção entre os direitos do Fisco e os direitos do contribuinte, que é onde entra a transação tributária. Essa é uma saída para diminuir os números de litígio no Brasil criada com a grande Reforma Tributária que vem sendo feita a nível nacional, já que estabelece a possibilidade de serem feitos acordos administrativos. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a consolidação do sistema de transição tributária já regularizou R$ 404,3 bilhões em débitos, tendo sido responsável por quase um terço de toda a recuperação da dívida ativa.

"É uma possibilidade que se abriu para que o contribuinte reconheça o débito e consiga pagar, porque as empresas muitas vezes não deixam de quitar por serem sonegadoras, mas é também porque elas não têm condições de pagar", explica a advogada.

Nesses casos, as transações são uma alternativa para que sejam feitos ajustes que beneficiem tanto o contribuinte quanto o Fisco, já que o primeiro irá regularizar sua situação financeira e o segundo receberá aquilo que é devido. Algumas das vantagens do acordo são a redução da dívida, descontos sobre juros e multas, prazos diferenciados para pagamento, uso de precatórios para amortização da dívida, dentre outros.

"O litígio não é bom para ninguém, sobrecarrega o Judiciário, o contribuinte fica sem certidões adequadas para resolver seu negócio, o Fisco fica sem receber, logo e a Fazenda pública deixa de arrecadar por conta dessa demora do processo. Com a transação, há possibilidade de se resolver mais rápido e com um pequeno desconto que seria, inclusive, a atualização monetária do período", complementa a advogada.

Falando diretamente com os advogados, Mary Elbe cita que é preciso ponderar a situação financeira do cliente. "Quando você chega no litígio tributário, você tem o passivo fiscal, em que é preciso analisar a situação econômica do contribuinte, no caso, do cliente, e ver quais as melhores estratégias que você vai ter que utilizar", sustenta.

Critérios para celebrar transação tributária:

Os critérios impostos para a celebração da transação tributária visam ao aumento da arrecadação, tendo em vista o interesse público. A advogada explica que, conforme o Art. 19 da Lei 13.988, serão observados pelo Ministério da Economia alguns parâmetros, isolada ou coletivamente:

I - O tempo em cobrança;

II - A suficiência e liquidez das garantias associadas aos débitos;

III - A existência de parcelamentos, ativos ou rescindidos;

IV - A perspectiva de êxito das estratégias administrativas e judiciais;

V - O custo da cobrança administrativa e judicial;

VI - O histórico de parcelamento de débitos;

VII - O tempo de suspensão de exigibilidade por decisão judicial; e

VIII - A situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito passivo.

Pontos de observação:



Ainda, conforme o Art. 11, a transação pode contemplar alguns benefícios:

I - Descontos de multas, juros e encargos, débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação;

IV - A utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), até o limite de 70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos, se houver;

1º-A. Após a incidência dos descontos (Inciso I) [...] uso de prejuízo será de critério exclusivo da SRF, para créditos em contencioso administrativo fiscal, ou da PGNF, para créditos inscritos em dívida ativa da União, sendo adotada, em casos excepcionais para a melhor e efetiva composição do plano de regularização,