Agenda jurídica

A Unisinos realiza, nesta terça-feira, às 19h30min, no campus São Leopoldo, a palestra Desastres Climáticos e o Direito. O evento contará com a participação do professor Daniel Farber, da Universidade da Califórnia, um dos maiores expoentes no Direito Ambiental da atualidade e pioneiro no emergente ramo de legislação de desastres.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Estado realiza a palestra: Advocacia e Segurança Pública. com a deputada estadual Nadine Anflor falando sobre a sua experiência como Chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O evento, que ocorre nesta quinta-feira, às 15h30min, tem como objetivo ouvir profissionais que se destacaram nas instituições de segurança pública para tratar sobre a interação dessas instituições com a advocacia.