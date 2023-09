Confirmada no STF autonomia estadual para regramento de benefício fiscal

A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, em demanda que questionava judicialmente regras do Programa REFAZ 2019, teve confirmada, no Supremo Tribunal Federal (STF), a tese de que, para benefícios fiscais não previstos em lei, é válido o regramento estabelecido pelo Poder Executivo.

Um contribuinte devedor de ICMS relacionado a operações envolvendo produtos da Cesta Básica, interessado em obter os descontos instituídos pelo REFAZ 2019, impetrou mandado de segurança, buscando afastar a regra do Programa que excluía de seu alcance os créditos objeto do Tema 299/STF, que abarca os débitos relacionados às transações que ele desejava quitar.

Como argumento, apontou violação ao princípio da isonomia tributária (Art. 150, II, da CF/88) e do direito constitucional ao acesso ao Poder Judiciário (Art. 5º, XXXV, CF/88).

A PGE-RS comprovou que não houve violação ao princípio da isonomia, estando as regras do REFAZ 2019 no âmbito de conveniência e oportunidade do Estado, e demonstrou as possibilidades oferecidas pelo ente público para a solução da pendência financeira, visto que, desde 2005, a empresa teve a oportunidade de regularizar sua dívida com descontos previstos em nove programas de parcelamento, quedando-se inerte.



O contribuinte recorreu diversas vezes e o processo chegou aos Tribunais Superiores. Em sua decisão, o ministro do STF afirmou a existência de "entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária". Irresignado, o autor da ação interpôs agravo regimental.

Ao final, por maioria de votos, foi confirmada a tese a PGE.