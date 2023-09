Agenda jurídica

Estão abertas as inscrições para a 22º edição do Casamento Coletivo, promovida pelo Memorial do Judiciário. A cerimônia acontecerá no Palácio da Justiça, no dia 26 de outubro, às 16h. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente, das 13h às 18h, no Memorial, localizado na Praça Marechal Deodoro, 55, térreo do Palácio da Justiça. Mais informações pelo fone 51- 32107176 ou e-mail [email protected]

No próximo dia 14, às 12h30min, a OAB/RS realiza o Meio-Ambiente ao Meio Dia: Investimentos de Impacto e Finanças Sustentáveis. A série de debates online reúne o advogado Alexei Bonamin, mestre em Banking and Finance pela The London School of Economics and Political Science, e Luciana Moessa, diretora executiva da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis (SIS). Mais informações no portaleventos.oabrs.org.br.