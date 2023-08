Agenda jurídica

Com o apoio financeiro da Philip Morris, a Escola de Segurança Multidimensional da USP, em parceria com o Ministério da Justiça, está desenvolvendo uma série de iniciativas para o combate e controle do comércio ilegal e crime organizado. Entre elas, está a capacitação de 9 mil policiais e agentes de segurança pública do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Panamá, México, Peru e Colômbia. Além de países da África e Europa.

Nesta quarta-feira, às 10h, na Casa do Canal Rural e OAB/RS na Expointer, será realizada a palestra A reforma tributária e o agronegócio. Participam do debate: Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS, Cristiane da Costa Nery, procuradora do município de Porto Alegre, juiz federal Alexandre Rossato Ávila, Ariane Guimarães - professora Dra. em Direito Tributário pela UniCEUB e Pedro Adamy - professor de Direito Tributário da Pucrs.