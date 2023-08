Agenda jurídica

O próximo convidado da reunião-almoço do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) será o presidente da Caixa dos Advogados do Estado, Dr. Pedro Alfonsin, nesta quinta-feira, a partir das 12h, no Salão Germânia, Centro Histórico de Porto Alegre. Ele palestrará sobre o tema "O que a Caixa de Assistência pode fazer pelos advogados". Mais informações na secretaria do Iargs ou pelo WhatsApp: (51) 98524-0492.