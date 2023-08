O que esperar da medida provisória das apostas esportivas

Aprovada pelo governo federal, a medida provisória (MP) regulamenta o setor de apostas esportivas deve impactar diretamente as operações de casas de apostas. Pela proposta, as empresas serão taxadas em 18%, com a possibilidade de alcançar uma taxa de até 30% de imposto de renda sobre os prêmios acima do valor de R$ 2.112,00, posicionando o Brasil com a maior taxa tributária do mundo para o setor.

Embora a lei atenda a uma demanda crescente por regulamentação no setor, trazendo mais transparência aos jogos, a imposição de uma carga tributária mais alta pode comprometer a viabilidade e a competitividade das empresas que operam neste segmento no País, levando os apostadores a buscarem alternativas no mercado paralelo, o que poderia prejudicar ainda mais a arrecadação governamental e a fiscalização dessas atividades.

As principais mudanças que a medida provisória trará para o mercado de apostas esportivas permitem apenas que instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil possam oferecer contas para pagamentos de apostas de quotas fixas e recebam eventuais prêmios. Com isso, os apostadores podem sentir-se mais seguros ao realizar operações financeiras, sabendo que estão lidando com instituições submetidas a controles rigorosos e exigências de conformidade.

Aponto ainda a obrigatoriedade da transparência nos jogos, já que as casas de apostas deverão seguir padrões éticos e divulgarem informações de forma transparente, desde as probabilidades de cada aposta até os critérios utilizados para determinar os ganhos e pagamentos, reduzindo a margem para irregularidades e trazendo confiança dos usuários no sistema.

A arrecadação de impostos deve ser direcionada para investimentos revertidos para a sociedade. Os recursos deverão ser destinados a investimentos em áreas como educação, saúde e segurança, fomentando o esporte na infância e juventude.

CEO e cofundador da Pay4Fun