10ª edição do Congresso Internacional Revisitando o Direito Público ocorre este mês

A Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (ESAPERGS) organiza, entre os dias 24 e 25 de agosto, a 10ª edição do tradicional Congresso Internacional Revisitando o Direito Público, que é realizado a cada dois anos. O evento será no Serrazul Hotel, em Gramado, e está com inscrições abertas pelo site revisitando.com.br, que também apresenta a programação completa.



O X Congresso Internacional Revisitando o Direito Público terá como tema "O Futuro da Advocacia Pública – relações governamentais e sociedade contemporânea entre o público e o privado – Edição Comemorativa aos 20 anos do Congresso Internacional Revisitando o Direito Público".



O Congresso já homenageou e trouxe ao Rio Grande do Sul, em suas edições anteriores, os Ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Teori Zavaski, além de palestrantes internacionais de renome.



Neste ano, o enfoque estará em conjugar esse patrimônio de discussões das edições anteriores com a inovação, contando com a participação de personalidades públicas que estão atualizadas nesses debates, destacando-se, dentre outras, a conferência de Luís Lamb, que foi pró-reitor de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e, atualmente, pesquisa no MIT (Massachusetts Institute of Technology).



Programação

A grade de programação também incluirá o painel "Inteligência Artificial e Direito: possibilidades e limites", com a Procuradora-Geral do Estado da Bahia, Bárbara Camardelli, a advogada Gisele Mazzoni Welsch e o Procurador do Estado de Alagoas, Chefe do Centro de Estudos, Luís Manoel Borges do Vale.

Também será revisitada a noção da indisponibilidade do interesse público, com painel sobre "Transação na Administração Pública" com a destacada Procuradora do Estado de Minas Gerais Raquel Carvalho e com o renomado professor Juarez Freitas.

Sobre "O sistema de precedentes e a ratio decidendi", haverá a participação dos processualistas Daniel Mitidiero, advogado, e Leonardo Carneiro da Cunha, Procurador do Estado de Pernambuco, além da Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul Márcia Cadore.

Na sequência, será abordado o tema "Constitucionalismo Contemporâneo", com o professor e advogado Henrique Abel e a professora Maren Guimarães Taborda, que integrou os quadros da Procuradoria do Município de Porto Alegre, iniciando-se a condução do debate que será travado no dia seguinte do Congresso sobre a centralidade no Poder Judiciário no Estado Constitucional.

Será propiciado um debate sobre a atuação da Advocacia Pública no Supremo Tribunal Federal, com participação de advogadas e advogados Públicos atuantes perante as Cortes Superiores — o Procurador da Fazenda Nacional Paulo Mendes, a Procuradora Federal Manuellita Hermes e a Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul Fernanda Figueira Tonetto.

Além disso, está confirmada a conferência da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.