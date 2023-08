Cidade da Advocacia 2023 começa nesta terça-feira no Cais Embarcadero

A Cidade da Advocacia 2023 tem início nesta terça-feira (8) e se estende até 12 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. O evento é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS). Neste ano, além de palestras, workshops e painéis sobre inovação e desenvolvimento profissional, o evento sediará a X Conferência Estadual da Advocacia. As inscrições são gratuitas.



No site do evento é possível conferir a lista completa de atividades, palestrantes, temas dos painéis e outras informações. A segunda edição da Cidade ocorrerá em um espaço de 2.000m², no Cais Embarcadero, conhecido como um dos mais belos pontos turísticos da capital gaúcha, localizado às margens do Guaíba.

O ambiente conta com o inovador espaço Multiverso. Palco de importantes mostras culturais gaúchas, o local dispõe de recursos tecnológicos avançados, experiência tridimensional, e salas abertas com sistema de rádio capaz de transmitir simultaneamente mais de 50 atividades como palestras, oficinas, solenidades e exposições aos visitantes.

Neste ano, com a ampliação do evento também para os armazéns do Cais Mauá, as palestras magnas ocorrerão no espaço denominado Auditório Prerrogativas. Já as atrações culturais ao longo dos cinco dias ocorrerão no Multipalco Liberdade no lounge externo.

O evento é exclusivo para advogados, advogadas e estudantes de Direito. Haverá workspace, apresentações culturais, serviços da OAB/RS, CAARS, OABPREV e stands, além de muitas oportunidades para se ampliar o network.

Aos credenciados, também será oferecido serviço de transporte com as vans da OAB, das 8h às 21h, saindo de diferentes pontos da capital gaúcha. Os destinos e horários das vans estão disponíveis no site, onde é possível encontrar ainda opções de restaurantes, lancherias, bares e hotéis conveniados que oferecem descontos para inscritos na Cidade.