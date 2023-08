Já estão abertas as inscrições para a 22ª edição do Casamento Coletivo, promovido pelo Memorial do Judiciário, em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona de Porto Alegre. A cerimônia acontecerá na Galeria dos Casamentos, no Palácio da Justiça, em 26/10, às 16h. A Defensoria Pública do RS disponibilizou o edital de chamamento para interessados em compor as Comissões Especiais de Ingresso e suas respectivas Comissões Recursais. A habilitação se encerra em 21/8. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aprovou, em 31/7, a criação de cinco Núcleos de Justiça 4.0. A iniciativa visa acelerar a tramitação dos processos judiciais, economizar recursos públicos e melhorar a distribuição de trabalho entre os juízes.