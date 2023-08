Contrato de Terceirização - uma solução que não se encontra em prateleira

Cacius Alberto Schuh

A terceirização é uma realidade que impulsiona os negócios, fazendo com que as empresas possam se focar em suas atividades preponderantes e, mais modernamente, até mesmo delegando sua produção, no todo ou em parte, para outras companhias.

Nesse último modelo, o contratante diminui seu engessamento financeiro, pois evita o investimento em estrutura, ao passo que o contratado otimiza seu parque de máquinas e garante fluxo de insumos, numa cadeia onde todos ganham - inclusive o consumidor, pois o produto final tende a ter um preço menor.

Estabelecer os detalhes nessa relação, porém, demanda maiores cuidados entre as partes, especialmente porque aquele que contrata a produção terá o processo fabril (ou parte dele) em um âmbito limitado de controle, e deve se acautelar quanto aos parâmetros de qualidade exigidos e às possibilidades de fiscalização, além de muitas vezes ter de expor ao prestador do serviço segredos comerciais, fórmulas e soluções que seu produto tem.

Por outro lado, o prestador precisa ter alguma previsibilidade com relação ao tempo que ficará comprometido, para equacionar a compra dos insumos, estabelecer o fluxo com seus fornecedores, contratar mão de obra especializada ou temporária, aceitar ou não pedidos de outros tomadores, por exemplo.

Na maioria das vezes, as previsões genéricas não são adequadas à realidade que está sendo estabelecida, e mapear essas necessidades e ajustar um contrato que seja equilibrado é a tarefa do advogado, que discutirá com as partes quais os interesses a serem protegidos e a forma como isso deve ocorrer, de modo a ter um instrumento útil às partes e capaz de solver suas futuras dúvidas.

Advogado do escritório Kipper Gewehr