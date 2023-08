Agenda jurídica

Nesta quarta-feira, será realizada a solenidade comemorativa ao mês de criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, a partir das 17h30min, na sede do IARGS. Na oportunidade, serão homenageados o desembargador Adroaldo Furtado Fabrício; Anna Vittória Pacini Teixeira; Eunice Nequete; Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS, Maria Elisa Carp; e Pedro Alfonsin, presidente da CAA/RS.

As mudanças legais na educação brasileira voltam a ser discutidas no Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) na segunda mesa de debates sobre o Novo Ensino Médio: desafios estruturantes ao federalismo cooperado, que acontece nesta terça-feira, às 15h. O evento, promovido pelo I Simpósio da Comissão de Direito Constitucional do IAB, será transmitido pelo canal TVIAB no YouTube.