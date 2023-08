Avanços e retrocessos da CLT

A Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452/43 completou, no último dia 1º de maio, 80 anos de sua promulgação. Como sabido, sua promulgação foi feita por Getúlio Vargas, que imbuído de sentimentos populistas (e em meio a um regime ditatorial) condensou em um diploma normativo grande parte de leis esparsas sobre o Direito do Trabalho, bem como ampliou a previsão de alguns direitos não tutelados de forma legislativa.

Dado o momento político e as inspirações varguistas daquele período, é notória a inspiração da CLT no diploma laboral italiano da época fascista, a chamada "Carta del Lavoro", promulgada por Benito Mussolini em 1927.

Apesar dessa "inspiração", sustentar que a CLT teria conteúdo fascista atualmente seria um grande equívoco. Deve-se ter em mente que os direitos laborais não foram assegurados apenas com a promulgação da CLT e esse diploma legal não impera completamente inalterado desde sua criação.

Verifica-se, em um breve repasso histórico, que a própria Lei Áurea (ainda que não tratasse diretamente de direito do trabalho) é considerada por muitos teóricos como o marco legal do Direito do Trabalho no Brasil, posto que alterou significativamente o modo produtivo imperante na época: a escravidão.

Outros diplomas legais anteriores à CLT podem ser aqui mencionados como o Decreto nº 3.724/1919, que disciplinava os acidentes de trabalho, e o Decreto nº 17.943-A/1927, que proibia o trabalho de menores de 12 anos em horário noturno, dentre outras especificações.

Mas, com o advento da CLT, verificou-se a tutela de diversos direitos do trabalho que até hoje são defendidos como o aviso-prévio, a instituição do 13º salário e a regulamentação das jornadas de trabalho.

Mas a CLT, como todo diploma legal, precisa passar por alterações e adaptações ao mundo moderno. As novas formas de contratação e de prestação de serviços (principalmente no que tange à plataformização das relações de trabalho - tendo como maior exemplo a uberização das relações de trabalho), são os maiores desafios do Direito do Trabalho e da sua manutenção.

Assim, há de se afastar a ideia equivocada de que a CLT seria uma legislação defasada ou aliada com o fascismo por conta de seu início. Para se manter atual, a CLT deve ser adaptada aos novos momentos, mas sem perder sua aspiração social confirmada com a Constituição Federal de 1988.

Advogado e mestre em Direito do Trabalho pela USP