Agenda jurídica

Com o tema "Crimes licitatórios e a jurisprudência dos Tribunais Superiores", a Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas, Concessões, Licitações e Desestatização da OAB/RS realiza reunião mensal no dia 28, via plataforma Zoom, das 10h às 11h30min. Mais informações no www.portaleventos.oabrs.org.br.