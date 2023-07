Autoridades avaliam a revisão de legislação no País

A recente progressão de regime do médico Leandro Boldrini, condenado em dois julgamentos pela morte do filho Bernardo, assassinado aos 11 anos, em um crime que chocou a cidade de Três Passos - um anulado e outro com pedido de anulação em análise - para cumprir o resto da pena em casa provocou debate sobre a legislação brasileira em relação a crimes graves.

Este caso emblemático foi um dos panos de fundo do debate "A Lei, a Jurisprudência e a Impunidade em Crimes Violentos", no evento Tá na Mesa da semana passada, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul).

A decisão que levou Boldrini a cumprir o resto da pena domiciliar está amparada nas leis atuais, uma vez que o médico está detido há mais de nove anos e teve remissão concedida por ter trabalhado na prisão, totalizando um sexto da pena cumprido. Nesse caso, Boldrini estaria apto a ser transferido ao regime semiaberto, mas a falta de vagas nestes estabelecimentos permitiram que ele pudesse ser beneficiado com o uso da tornozeleira eletrônica.

Para diminuir a sensação de impunidade causada por situações como essa segundo alguns juristas, o presidente da Associação do Ministério Público no Estado (AMP/RS), João Ricardo Santos Tavares, acredita que a solução pudesse ser a redução do tempo das penas, mas que este fosse efetivamente cumprido. "Sai um julgamento dizendo que são 31 anos e 8 meses de prisão, mas no final são executados apenas nove, causando uma sensação de impunidade na população", destacou o dirigente.

Da mesma opinião, o secretário da Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, também pensa que a mudança na legislação possa ser a solução para esse impasse: "Tanto a polícia quanto o Judiciário e o Ministério Público agem de acordo com a lei. Neste caso concreto foi aplicada a lei, mas a Justiça não é feita. O condenado precisa ficar muito mais tempo preso neste País se a gente quiser reduzir o número de homicídios".

Nesse sentido, o integrante da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ-RS) e ex-diretor da Escola da Ajuris, Jayme Weingartner Neto, observou que a progressão de pena do caso citado correu antes mesmo do trânsito em julgado, pois Boldrini ainda tem um recurso pendente.

No entanto, o desembargador acredita que a impunidade começa antes do julgamento: na baixa taxa de resolução dos assassinados. "Dados do Instituto Sou da Paz mostram que 63% homicídios não são elucidados. Portanto, temos problemas anteriores que ainda estão obscurecidos", acrescentou.