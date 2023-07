O que fazer em caso de "buddy punching", o ponto amigo

Jornal do Comércio

Você certamente já ouviu falar em "fogo amigo", quando uma pessoa acaba prejudicando um aliado. Algo parecido pode ocorrer quando é feito o "ponto amigo", também conhecido como "buddy punching", expressão que vem ganhando força no meio corporativo. É a fraude no registro do ponto nas empresas, quando um empregado registra a jornada no nome de outro funcionário.