Agenda jurídica

A Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB/RS - CEDFS promove o evento "Conversas em Família", um bate-papo sobre questões relevantes e atuais em um formato mais informal e descontraído. O primeiro evento ocorrerá nesta quinta-feira, às 19h, em formato presencial no Espaço Coworking CAARS, no 8º andar do edifício Trend Center, rua Manoelito de Ornellas, n° 55, Porto Alegre/RS.

A Escola de Direito da FGV do Rio de Janeiro lança em parceria com a China International Economic and Trade Arbitration Commission o livro Arbitragem e Mediação no Brasil e na China. Organizada por Evandro Carvalho, Li Hu e Márcio Souza Guimarães, a obra desenvolve um estudo comparado sobre arbitragem e mediação nas relações sino-brasileiras a partir da análise de especialistas brasileiros e chineses.