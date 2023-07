Perfil de procuradores do Ministério Público é homem branco com mais de 50 anos

A maior parte (65%) dos procuradores e promotores do Ministério Público brasileiro tem apenas a escolaridade mínima exigida para ingressar no cargo, nível superior. Já 22% dos profissionais que atuam nestas funções possuem especialização e 11,8% concluíram mestrado ou doutorado. Os dados são de uma pesquisa étnico-racial realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e com a Universidade de Lisboa.

O levantamento também identificou que os promotores e procuradores são mais velhos: 48% têm mais de 50 anos e 16,2% estão acima dos 60 anos. Além disso, os cargos, que são os mais altos do Ministério Público, são ocupados em sua maioria (61%) por homens e 82% por pessoas brancas.

No caso dos servidores, o estudo aponta que apenas 24% têm mais de 50 anos, e 5% mais de 60 anos. As mulheres são maioria (53%) entre os funcionários neste grupo. Em relação à escolaridade, a maior parte (51,7%) tem ensino superior, outros 31,2% possuem especialização, 12,5% ensino médio, 2,7% doutorado ou mestrado. Já o perfil de estagiários é predominantemente jovem, com idade até 30 anos. A maior parte deste grupo tem nível médio de escolaridade.

Chama a atenção o percentual de negros com nível fundamental que são estagiários na instituição é mais que o dobro de brancos, 9% contra 4%, respectivamente. Uma das conclusões dos pesquisadores é de que o estágio pode ser uma oportunidade de promover igualdade racial para os profissionais que estão entrando mais cedo no mercado de trabalho.