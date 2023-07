Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos de garantia de direitos

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi institucionalizado há 33 anos e definiu crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Fruto de uma mobilização coletiva, o ECA estabeleceu uma série de deveres e direitos fundamentais, como saúde, educação, dignidade, cultura, esporte e lazer para garantir o desenvolvimento saudável durante a infância e a adolescência. O Lançamento do Caderno 33 anos do ECA é um conjunto de artigos acadêmicos que visam assegurar os direitos constitucionais.

No dia 5 de julho, ocorrerá o evento Jornada sobre os direitos da criança e do adolescente: Lançamento do Caderno 33 anos do ECA, aberto ao público e realizado pelo ChildFund Brasil, com apoio da Comissão dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente da OAB (DF). O encontro acontece das 14h às 17h, no Auditório do Complexo Avançado da Câmara dos Deputados, Brasília (DF).