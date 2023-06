Agenda jurídica

A Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da OAB/RS realizará, no dia 28 de junho, às 18h30min, no auditório do 2º andar da sede da Ordem em Porto Alegre, um evento sobre o desenvolvimento de competências e estratégias de liderança. A iniciativa tem o apoio da Comissão da Igualdade Racial (CIR) da OAB/RS. As inscrições podem ser feitas no portaleventos.oabrs.org.br. A nova Lei de Licitações e Contratos será tema de workshop, na segunda-feira (3/7), no Auditório da Procuradoria-Geral do Estado, a partir das 14h30min. Promovido pela PGE-RS, Casa Civil e Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o evento, em formato híbrido, terá transmissão pelo canal da Procuradoria no Youtube. A oficina irá falar sobre os decretos estaduais, modelos de editais padronizados e registro de preço.