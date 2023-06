STJ debate o Judiciário na luta pelos direitos essenciais

O papel do Judiciário na consolidação de caminhos para garantir a proteção dos direitos fundamentais e a luta histórica pelo reconhecimento dos direitos de segmentos sociais minoritários foram os temas centrais do seminário Igualdade e Justiça: a Construção da Cidadania Plural, organizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na semana passada.

LEIA MAIS: Supremo só vai decidir sobre juiz de garantias em agosto

Realizado com apoio da Embaixada da Suécia e do Instituto Innovare, o evento reuniu juristas e especialistas de diversas áreas para discutir temas como pluralidade e diversidade, identidade de gênero, direitos humanos, liberdade de expressão, união homoafetiva e as realidades nos sistemas regionais de direitos humanos.

A presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, relembrou episódios históricos que foram marcos da consolidação dos direitos essenciais, a exemplo do Domingo das Mulheres, manifestação ocorrida em Londres que assegurou a conquista do direito ao voto feminino, em 1918, e a Revolta de Stonewall, como ficou conhecida a reação da população homossexual de Nova York contra a repressão policial e a discriminação motivadas pela orientação sexual, em 1969.

Segundo a ministra Maria Thereza, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, a Justiça teve protagonismo na afirmação da igualdade e da cidadania para grupos sociais de diferentes condições, orientações sexuais e identidades de gênero. Ela apontou eventos recentes, como a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2011, que reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar.

No âmbito do STJ, a presidente da corte destacou decisões igualmente relevantes que reconheceram o direito de retificação do registro civil de pessoa submetida à cirurgia de transgenitalização e, depois, estenderam esse direito a transgêneros não operados.

"Pelas letras e pelas palavras da Justiça, revelaram-se histórias, dramas e anseios. Foram as tintas da Justiça que resguardaram os espaços fundamentais da igualdade e da dignidade dessa população historicamente vulnerável na fruição dos direitos mais elementares da cidadania", refletiu a magistrada.

A embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallensteen, questionou: como será a vida de pessoas que precisam lidar com indivíduos convictos do direito de criticá-las? Ela destacou a responsabilidade dos agentes públicos na garantia de amplo acesso aos direitos fundamentais. "Como formuladores de políticas, funcionários públicos e juízes, podemos construir direitos, interpretá-los e aplicá-los. Tudo isso é importante e é um sinal de que uma sociedade pode ser inclusiva e plural", observou.

Autor do livro Dignidade da Pessoa Humana e professor de direito constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Daniel Sarmento alertou que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero configura "seríssima violação à igualdade e à dignidade humana", sendo dever do Poder Judiciário assumir papel central na defesa desses direitos.

"Nesse cenário, em que vemos a penetração profunda de um discurso moralista e conservador voltado contra essas populações - e também contra outras agendas ligadas, por exemplo, aos direitos sexuais e reprodutivos -, é muito importante a atuação da Justiça", disse o educador.