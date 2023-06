Agenda jurídica

A Comissão Especial de Direito Bancário (CEDB), com o apoio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor (CEDC), vai realizar no dia 22 de junho, às 19h, o XVII Encontro Aberto de Direito Bancário, debatendo a concessão de crédito por parte das instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional. O evento será realizado no formato híbrido. Inscrições no https://portaleventos.oabrs.org.br/.

Com a temática "Democracia e Valores Humanos", a 27ª edição da Jornada Internacional de Direito acontecerá, de forma inédita, em duas etapas. No formato on-line, dos dias 19 a 22 de junho, de forma gratuito, com mais de 140 palestrantes e quatro salas temáticas por dia. Presencialmente, acontecerá nos dias 23 e 24, no Palácio dos Festivais, em Gramado, com 50 palestrantes. Inscrições no www.jornadadedireito.com.