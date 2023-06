CNJ realiza debate sobre Política Antimanicomial

Agências

A qualificação da política antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário em interlocução com outros segmentos é o foco do "Seminário Internacional de Saúde Mental: possibilidades para a efetivação da política antimanicomial na interface com o Poder Judiciário", que será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nas próximas quinta (15) e sexta-feira (16), em Curitiba. O evento será realizado na modalidade presencial no TJ/PR, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube.O seminário objetiva alinhar questões sobre a aplicação das medidas de segurança, no caso de adultos; e de medidas protetivas e socioeducativas para adolescentes – a partir do paradigma de proteção dos direitos fundamentais e da atenção integral articulada com o Sistema Único de Saúde (SUS), com a participação da rede de proteção social de modo geral. Entre os temas que serão trazidos à discussão e sobre os quais os palestrantes terão a oportunidade de contribuição, estão a superação dos manicômios judiciários, com uma análise a partir das experiências da reforma psiquiátrica italiana e da brasileira; as experiências internacionais na atenção e no cuidado às pessoas em sofrimento mental em conflito com a lei; e a desinstitucionalização e inclusão, apontando as perspectivas para uma política antimanicomial de base comunitária, e outros.Espera-se que, a partir do Seminário Internacional, magistrados e magistradas – e toda a rede do Judiciário e do Executivo – possam ter uma melhor compreensão sobre os desafios que encerram as diretrizes antimanicomiais e a própria atuação aprimorada e instrumentalizada para a realização e implementação da política. A ideia é que sejam observados os direitos das pessoas privadas de liberdade ou submetidas à medida socioeducativa, de forma a fortalecer uma atuação multidisciplinar e intersetorial de atenção e cuidado à pessoa com transtorno mental ou deficiência psicossocial em conflito com a lei com foco na garantia do direito à saúde e aos direitos humanos, primando pelo cuidado em liberdade.