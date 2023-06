MP/RS promove o seminário Mudanças Climáticas

Agências

A Comissão de Direito Ambiental (CDA) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS), a Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul (ESM/AJURIS) e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, promoverá o seminário Mudanças Climáticas, nesta quarta-feira (14). O evento será realizado de forma presencial, na sede do MP/RS, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, 3° andar, em Porto Alegre.LEIA MAIS: OAB promove seminário sobre "Combate à Exploração do Trabalho Infantil"Serão oportunizadas discussões sobre o regime internacional das mudanças climáticas, as políticas nacionais acerca do tema e medidas jurídicas a serem criadas para cumprimento dos objetivos traçados nas normas internacionais e nacionais. Ainda, serão exploradas as possibilidades existentes no campo da litigância climática.