CNJ realiza Audiência Pública sobre Política Judiciária de Atenção à Pessoa Idosa

Agências

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão, realizará audiência pública para debater sobre a criação da Política Judiciária de Atenção à Pessoa Idosa e suas interseccionalidades. O evento será nesta quinta-feira (15), das 14h às 18h, através da plataforma CiscoWebex, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no Youtube.LEIA MAIS: OAB promove seminário sobre "Combate à Exploração do Trabalho Infantil"O objetivo da audiência pública será ouvir as pessoas que integram o sistema de justiça e membros da sociedade em geral que possam contribuir com esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre o tema e para aprimoramento da minuta de Resolução.