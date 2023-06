OAB promove seminário sobre "Combate à Exploração do Trabalho Infantil"

Agências

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por meio de sua Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, promoverá no dia 15 de junho, das 15h às 18h, o evento "Combate à Exploração do Trabalho Infantil" direcionado à toda a advocacia, aos operadores do direito das três esferas de poder (executivo, legislativo e judiciário), à assistência social, Conselhos, à rede de proteção e à população em geral.O evento será gratuito e ocorrerá de forma virtual. Haverá certificação de 3h de atividades complementares. A inscrição deve ser realizada no site da Ordem para recebimento do certificado. O evento será transmitido pelo Portal de Eventos da Ordem Nacional.