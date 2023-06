CNJ recebe a 1ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário

Agências

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará virtualmente a 1ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nesta sexta-feira (9). A Reunião acontecerá por meio da plataforma Cisco Webex e as inscrições podem ser feitas até hoje (5), por meio do link informado no ofício enviado para os tribunais.O evento tem como finalidade realizar o acompanhamento da execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e refletir sobre as políticas e os programas em execução do Poder Judiciário.LEIA MAIS: Legislação de seguro de vida precisa ser mais específicaO 17º Encontro Nacional, previsto na Resolução CNJ n. 325/2020, art. 17, § 3.º, contará com a participação de presidentes dos tribunais, integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, responsáveis pela área de Gestão Estratégica e servidores da área de estatística.