STF lançará livro "Direito Federal Brasileiro" em homenagem a ministros

O Supremo Tribunal Federal (STF) lança o livro “Direito Federal Brasileiro”, que reúne artigos assinados por 65 juristas – entre eles, 18 ministras e ministros em atividade no STJ. A obra marca a comemoração aos 15 anos de atuação dos ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e será lançada no dia 21 de junho, às 18h30. LEIA MAIS: OAB/RS realiza o "I Fórum de Telecomunicações" nesta terça-feiraA publicação é da Editora Thoth. O lançamento acontecerá no Salão de Recepções do tribunal, com apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Instituto Justiça e Cidadania e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).