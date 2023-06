Iargs apresenta palestra "O Transtorno do Espectro Autista e Suas Repercussões no Direito de Família"

Agências

Através do grupo de estudos de Direito de Família e Sucessões, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) realizará a palestra "O Transtorno do Espectro Autista e Suas Repercussões no Direito de Família", nesta quarta-feira (6), às 12h. LEIA MAIS: Judiciário gaúcho apoia a Campanha do Agasalho do EstadoO encontro ocorre na sede do Iargs, na Avenida Engenheiro Acilino de Carvalho, nº 21, 4º andar Centro Histórico de Porto Alegre. A palestra é gratuita e será ministrada pela psicóloga Renata Viola Vives, com coordenação de Liane Bestetti.