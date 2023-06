OAB/RS promove "Highligths - Propriedade Intelectual e Empreendedorismo"

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realiza o evento virtual “Highligths - Propriedade Intelectual e Empreendedorismo”, nesta terça-feira (6), às 18h. A inscrição pode ser realizada no site da Ordem. LEIA TAMBÉM: Legislação de seguro de vida precisa ser mais específicaO objetivo do evento é realizar a difusão da cultura e novidades do direito sobre propriedade intelectual, para advogados e profissionais de ramos afins ou laterais, visando a qualificação da sociedade no tema de PI, como elemento fundamental do desenvolvimento econômico e do respeito à legalidade.