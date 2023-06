OAB/RS realiza o "I Fórum de Telecomunicações" nesta terça-feira

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove o “I Fórum de Telecomunicações”, nesta terça-feira (6), das 9h às 18h, no auditório da sede da Ordem, em Porto Alegre. A inscrição deve ser realizada no site da OAB gaúcha. LEIA MAIS: STF e CNJ promovem o "Prêmio Justiça e Inovação"A Comissão Especial dos Direitos do Consumidor da OAB/RS com apoio da Anatel realiza o “I Fórum das Telecomunicações” para divulgar e atualizar o conhecimento sobre o papel da Agência, a regulação do setor e os direitos do consumidor dos serviços de telecomunicações.