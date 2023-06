Agenda jurídica

Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançaram o edital de abertura de inscrições de projetos para o "Prêmio Justiça e Inovação". A inscrição é gratuita e pode ser feita até 12 de junho na página do Fórum Internacional Justiça e Inovação (Fiji). O prêmio tem o objetivo de incentivar a pesquisa acadêmica e a inovação tecnológica capazes de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a solução de desafios práticos enfrentados pelo Judiciário brasileiro.

Estão abertas as inscrições para o Seminário Direito e Espiritismo, que será realizado nesta quarta-feira (7), às 16h, no Auditório do Espaço Multi, 13º andar da sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), na Av. Borges de Medeirosy, 1565, em Porto Alegre. O evento é presencial e os interessados podem se inscrever no site do Tribunal. É solicitada a doação de 1kg de alimento.