OAB promove debate sobre "Aspectos Polêmicos sobre a Inseminação Artificial no Brasil"

Agências

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por meio de sua Comissão Especial e Bioética e Biodireito, promoverá o evento “Os Aspectos Polêmicos sobre a Inseminação Artificial no Brasil”, nesta quarta-feira (7), das 19h às 21h. LEIA TAMBÉM: Exército de 706 mil menores em 'trabalho infantil perigoso' leva Justiça a fazer mutirãoO Brasil lidera o ranking latino-americano dos países que mais realizam inseminação artificial, por isso, o tema possui extrema relevância social. O evento possui o escopo de apresentar informações práticas sobre o tema, com enfoque na nova lei de inseminação no Brasil. Além de gratuito, o evento ocorrerá de forma virtual. A inscrição deve ser realizada no site da OAB Nacional.