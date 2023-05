OAB/RS promove o "I Encontro Estadual das Comissões da Criança e do Adolescente"

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizará o “I Encontro Estadual das Comissões da Criança e do Adolescente” ocorre nesta sexta-feira (2), às 10h30min. O encontro será sediado na Escola Superior de Advocacia (ESA), na OAB Cubo, na rua Manoelito de Ornellas, 55, em Porto Alegre. O evento também contará com transmissão via YouTube no canal da Ordem gaúcha.LEIA TAMBÉM: Fadergs realiza seminário sobre violência domésticaO Encontro busca uma maior integração institucional entre a Comissão Estadual da Criança e do Adolescente com as Comissões da Criança e do Adolescente das Subseções da OAB/RS, através do compartilhamento de experiências exitosas, suporte e apoio institucional e com ações voltadas para o desenvolvimento de um trabalho cada vez mais efetivo na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.