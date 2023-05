CNJ promove seminário "Disseminando Boas Práticas do Poder Judiciário"

Agências

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará o evento "Disseminando Boas Práticas do Poder Judiciário", nesta quarta-feira (31), às 16h. O Disseminando Boas Práticas do Poder Judiciário é um momento de apresentação, pelos próprios responsáveis, de boas práticas publicadas no Portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário. O objetivo do seminário é expor com mais detalhes as práticas publicadas no Portal CNJ de Boas Práticas, aumentando ainda mais a divulgação de boas práticas e possibilitando o esclarecimento de dúvidas ao vivo, em meio virtual. A transmissão ocorre pela plataforma Cisco Webex e pelo canal do Youtube do CNJ.