Agenda jurídica

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) realiza a live "Advocacia em Direito Médico e da Saúde", nesta terça-feira (30), às 19h, no canal de Youtube do Iargs. A palestra será realizada pelo advogado e associado do Iargs, Lucas Funghetto Lazzaretti, vice-presidente da Comissão Especial do Direito à Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), que falará sobre o tema.

Nesta sexta-feira, 2 de junho, a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove o "I Encontro Estadual das Comissões da Criança e do Adolescente da OAB/RS", às 10h30min, na Escola Superior de Advocacia (ESA). O evento ocorre no OAB Cubo Trend Praia de Belas, na rua Manoelito de Ornellas, 55, em Porto Alegre). O evento também contará com transmissão via YouTube no canal da Ordem.