OAB/RS promove discussão sobre a institucionalização da saúde mental no Judiciário

Nesta terça-feira (23), às 19h, no auditório do 2º andar da sede da Ordem gaúcha (Rua Washington Luiz, 1110), a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) irá realizar o 2º encontro da 4ª temporada da série de webinários, dessa vez com o título: “A Institucionalização da Saúde Mental no Poder Judiciário através da Resolução 487/2023 do CNJ”.LEIA MAIS: STJ decide que paciente tem direito a receber canabidiol da UniãoA discussão irá trazer pontos e contrapontos sobre a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, tendo como objetivo uma discussão plural, cooperada e democrática sobre a resolução 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).