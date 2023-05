Agenda jurídica

Até esta sexta-feira (12), será realizada a "1ª Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se!", instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para erradicar o sub-registro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil básica, especialmente para a população socialmente vulnerável. O evento ocorrerá no Centro de Porto Alegre, das 12h às 17h, no Largo Glênio Peres em frente ao Chalé da Praça XV.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove o webinário "Meio ambiente ao meio-dia: atualidades do direito administrativo ambiental". O evento ocorre hoje, às 12h30min. A inscrição deve ser realizada no site da Ordem. Meio ambiente ao meio-dia é uma série de debates mensais online da Comissão de Direito Ambiental, iniciada em 2020, com o objetivo de discutir temas atuais relacionados ao Direito Ambiental.