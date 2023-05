OAB Nacional realiza o webinar "Debates previdenciários"

Agências

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) realiza a segunda edição do webinar “Debates previdenciários”, das 19h às 20h30min nesta quarta-feira (3). A inscrição pode ser feita aqui. LEIA TAMBÉM: Insegurança jurídica trava investimentos no Brasil Essa edição faz parte de uma série de eventos virtuais ao longo de 2023, de periodicidade mensal, denominados "Debates Previdenciários" com o intuito de discutir com a advocacia questões inerentes ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que neste ano completa um centenário de existência.