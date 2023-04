Webinar no CNJ discutirá trabalho artístico de crianças

Agências

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5), às 9h, o webinar “Trabalho Infantil Artístico e o Mundo Digital”. O evento debaterá o trabalho infantil na internet, seus impactos no desenvolvimento de crianças e adolescentes e sua normatização. LEIA MAIS: No Brasil, 80% da população têm perfil para usar a Defensoria PúblicaO evento tem como público-alvo magistrados, membros do MP, advogados, defensores, servidores, pais e mães de crianças e adolescentes, plataformas de internet, responsáveis por redes sociais, rede de proteção. A inscrição deve ser realizada pelo site do CNJ ou ao clicar aqui.