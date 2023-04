A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove a palestra "Descolonizando o Pensamento - Diversidade Cultural e Livre Determinação: Mulheres Indígenas em Movimento", às 19h desta quarta-feira. O evento tem como objetivo construir um espaço de diálogo entre autores (as) negros (as) que se destacam na temática de promoção da Igualdade Racial, diversidade e direito antidiscriminatório. As inscrições podem ser realizadas no Portal de Eventos da Ordem gaúcha.